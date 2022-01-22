Validen sürücülere kar uyarısı
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'de ilerleyen günlerde beklenen kar yağışıyla birlikte sürücül3ri araçlarında kar yağışı ve buzlanmaya karşı önlem almaya çağırdı.
- 22.01.2022 10:05
- Güncelleme: 22.01.2022 10:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca Kayseri'de kar yağışı yaşanması bekleniyor.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bunun üzerine sosyal medya hesaplarından araçla yolculuk yapacak vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Kıymetli hemşehrilerim; yoğun kar yağışının beklendiği bu günlerde yola çıkarken araçlarımızda kış lastiği kullanılması; zincir, takoz, çekme halatı bulundurulması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.
BGC
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