Vali Günaydın Kış Tedbirleri Toplantısına katıldı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kış Tedbirleri Toplantısına katılarak 24 saat esaslı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AFAD İl Müdürü Osman Atsız, AFAD personelleri ve kurum ve kuruluşların TAMP çalışma grup temsilcileri katıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Kayserimizde de yaşanan yoğun kış şartları ile ilgili AFAD Koordinasyon Merkezi’nde 24 saat esasına göre yapılan çalışmaları değerlendiriyoruz. Büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.