Yozgat'ta tepsiyle kayak, çılgınca eğlence

Yozgat'ta çocuklar ve büyükler, karın keyfini tepsi, naylon poşet ve tahta kızak gibi çeşitli malzemelerle kayarak doyasıya çıkardı.

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  • 23.01.2022 22:58
  • Güncelleme: 23.01.2022 22:58
Yozgat'ta tepsiyle kayak, çılgınca eğlence
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta çocuklar ve büyükler, karın keyfini tepsi, naylon poşet ve tahta kızak gibi çeşitli malzemelerle kayarak doyasıya çıkardı.

Yozgat’ta kar hayatı olumsuz etkilerken çocuklar ve büyükler için eğlenceye dönüştü. Akşam saatlerinde ellerinde tepsi, naylon poşet ve kızak alarak mahalle arasındaki yokuşlarda toplanan vatandaşlar, karda kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Kimi zaman düşe kalka kimi zaman da en usta kayakçılara taş çıkarırcasına kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı. Mahalledeki yokuşları adeta kayak pistine dönüştüren çocuklara, büyüklerin de katılması ile renkli görüntüler oluştu.

Arkadaşlarıyla birlikte kızak kayan Adem Temiz, “Yoğun kar yağışı sonrası kızak kayıyoruz, çok eğlenceli. Tekrardan çocukluk yıllarımıza döndük, mutluyuz” dedi. Çocukluk yıllarına tekrardan döndüklerini belirten Berat Kılıç ise, “Burada çocukluğumuzu yaşıyoruz. Uzun zaman pandemi nedeniyle de böyle keyifli zaman geçiremiyorduk. Küçüklüğümüzde de tepsilerle kayıyorduk, şimdi de çocukluğumuzu yaşıyoruz. Kar tatili de var. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Karın keyfini çıkardıklarını söyleyen Zehra Budak da, “Yozgat’ta her kış karda kayıyoruz, güzel, eğlenceli oluyor. Tepsilerle kayıyoruz, karın tadını çıkarıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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