Vali Günaydın göçük bölgesinde

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yahyalı ilçesinde meydana gelen göçük bölgesine gelerek inceleme yaptı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde bir çinko madeninde meydana gelen göçükte, göçük altında kalan Mustafa Kayadelen (36) hayatını kaybetmiş, bir diğer işçi Murat Erdil’i kurtarmak için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri çalışma başlatmıştı. Olayın ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da göçüğün meydana geldiği maden ocağına gelerek son durum hakkında bilgi aldı.