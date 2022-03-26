Başkan Palancıoğlu: 'Değerlendirme ve Planlama Toplantısı Yapıldı'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm ve Yazı işleri ve Kararlar Müdürlükleri ile değerlendirme ve planlama toplantısı sonucu 2022 çalışmalarının programlandığını söyledi.

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  • 26.03.2022 12:16
  • Güncelleme: 26.03.2022 12:24
Başkan Palancıoğlu: 'Değerlendirme ve Planlama Toplantısı Yapıldı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm ve Yazı işleri ve Kararlar Müdürlükleri ile değerlendirme ve planlama toplantısı sonucu 2022 çalışmalarının programlandığını söyledi.

Belediye Birimleri Müdürleri ve ekipleri ile toplantı yaparak yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini hem de 2022 yılında yapılacak çalışmaları planladıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz çalışmaları ile örnek gösterilmekte ve başarıları Yerel Yönetimlere örnek olmaktadır. Küçükali, Kazım Karabekir ve Anbar Mahalleri artık yeni çehre ve mahalle yapıları ile adeta yenilenmiştir. Şimdi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapılacaktır. Mahalleler yenilenmekle kalmıyor sosyal ve kamu hizmet binaları, parkları, otoparkları ve kaldırımları ile modern ve cazibe merkezleri olmaktadır. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğüz çalışanları ile bir araya gelerek hem geçmiş çalışmaları değerlendirirken, 2022 için son planlamalar yapıldı. Bu toplantıların sonuçları hizmet ve yatırım olarak şehrimize yansıyacaktır ”dedi.

Birimler arası koordinasyon ve etkileşimin çok önemli olduğunu İfade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm ve Yazı işleri çalışanlarının özverili ve etkin çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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İHA

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