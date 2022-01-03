Vali Günaydın'dan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'ne ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve çalışma ekibini tebrik etti.

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  • 03.01.2022 14:21
  • Güncelleme: 03.01.2022 14:34
Vali Günaydın'dan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'ne ziyaret
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC’ın çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve çalışma ekibini tebrik etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ’tan merkezde yürütülen çalışmalar ve ERÜ tarafından covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Vali Şehmus Günaydın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, ERÜ tarafından geliştirilen TURKOVAC’ın tüm insanlık için önemli bir çalışma olduğunu belirterek gurur duyduklarını söyledi.

Vali Şehmus Günaydın da konuşmasında ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve çalışma ekibini başarılı TURKOVAC çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yapılan covid-19’a karşı geliştirilen TURKOVAC çalışmalarının daha büyük başarılara vesile olacağına inandıklarına dikkat çeken Vali Şehmus Günaydın, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi ekibine başarılar diledi.

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İHA

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