Kayseri polisinden milyonluk change otomobil operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam değeri 1.5 milyon TL olan çalıntı ve change 6 otomobil tespit edilerek, otoparka çekildi.

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  • 03.01.2022 13:17
  • Güncelleme: 03.01.2022 14:14
Kayseri polisinden milyonluk change otomobil operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam değeri 1.5 milyon TL olan çalıntı ve change 6 otomobil tespit edilerek, otoparka çekildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda değeri 1.5 milyon TL olan 6 ayrı otomobil tespit edildi. Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarında incelenen otomobillerin, 4’ünün change yapıldığı, 2 otomobilin ise Almanya’dan çalıntı olduğu tespit edildi.

Otomobiller emniyet otoparkına çekilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
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