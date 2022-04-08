Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası' Mesajı

Ülkemizde 177 yıllık köklü bir geçmişe, güçlü teşkilat yapısına ve bilgi birikimine sahip olan Türk Polis Teşkilatımız kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliğinin korunması, toplumumuzda huzur ve güven ortamının tesisi için büyük bir fedakârlık ve özveriyle çalışmalarına devam etmektedir.

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  • 08.04.2022 15:55
  • Güncelleme: 08.04.2022 15:55
Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası' Mesajı

Emniyet Teşkilatımız, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını aziz milletimizden ve kanunlardan aldığı güçle yerine getirmektedir.

 Polisimiz; hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere saygılı, üstün görev anlayışıyla, suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesinin yanı sıra; bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda ve örgütlü suçlarla mücadelede önemli başarılara imza atmaya devam etmektedir.

Deneyim ve birikimini teknolojik gelişmelerle birleştirerek, günümüze taşıyan ve kendisini sürekli yenileyen Polis Teşkilatımız, her geçen gün güçlenerek, her koşulda hızlı ve en iyi şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getirerek güven ve huzur vermeyi sürdürmektedir.

Halkımızın da kendisine duyduğu güvenin bilinci içerisinde tüm gayretleri, vatan ve millet sevgisiyle, ilimizin güven ve huzur şehri olmasında, mesai mefhumu tanımadan görev yapan Emniyet teşkilatımızın çok kıymetli mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. 
Büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimizi ve bütün şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum. Görevleri başındaki emniyet mensubu tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.
 

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