296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı

Nevşehir'in simgelerinden biri olan ve Damat İbrahim Paşa tarafından 1726 yılında yaptırılan tarihi Kurşunlu Cami yenileme çalışmalarının ardından bugün yeniden ibadete açıldı.

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  • 08.04.2022 15:41
  • Güncelleme: 08.04.2022 15:41
296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in simgelerinden biri olan ve Damat İbrahim Paşa tarafından 1726 yılında yaptırılan tarihi Kurşunlu Cami yenileme çalışmalarının ardından bugün yeniden ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kurşunlu Camii’nde 2018 yılında başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar süresince ibadete kapalı olan tarihi cami, bugün kılınan cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan dua ile ibadete açılan Kurşunlu Camii’nde uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı da kılındı.

İHA

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