Vali Günaydın: 'Kahramanlık destanında aziz milletimizin şahlanması vardır'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

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  • 11.03.2022 15:00
  • Güncelleme: 11.03.2022 16:16
Vali Günaydın: 'Kahramanlık destanında aziz milletimizin şahlanması vardır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Günaydın mesajında; "Kahraman Milletimizin istiklal ve istikbali için tarih boyunca ortaya koyduğu emsalsiz mücadelesinin, yeniden dirilişinin şanlı destanı, Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ömrünü vatanımıza ve milletimize adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bu kahramanlık destanında aziz milletimizin yeniden dirilişi, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanması vardır. Her kıtasında milletimizin cesareti, her mısrasında ecdamızın kahramanlığı, her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşımız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy milletimizi bir arada tutan ortak değerlerimizin açık bir şekilde ifade edildiği İstiklal Marşımızı yazarken ecdadımızın göstermiş olduğu kahramanlıkları, fedakarlıkları ve milletimizin ortak duygularını mısralarında ifade etmiştir. İstiklal Marşımızda, en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır. Bağımsızlığımızın ebedi sembolü olan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 101. yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi, rahmet ve minnetle yâd ediyorum, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA

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