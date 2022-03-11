Kayseri Bilim Merkezi, Erasmus öğrencilerini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi'nde, ECO 4 Erasmus+ projesi kapsamında Portekiz, Romanya, Bulgaristan ve Manisa'dan Kayseri'ye gelen öğrencileri misafir etti.

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  • 11.03.2022 14:09
  • Güncelleme: 11.03.2022 14:26
Kayseri Bilim Merkezi, Erasmus öğrencilerini ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nde, ECO 4 Erasmus+ projesi kapsamında Portekiz, Romanya, Bulgaristan ve Manisa’dan Kayseri’ye gelen öğrencileri misafir etti.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında her alanda faaliyet ve etkinliklerini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çetin Şen Bilim ve Sanat Kurumu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ECO 4 Erasmus+ projesi kapsamında Portekiz, Romanya, Bulgaristan ve Manisa’dan Kayseri’ye gelen öğrencileri, Kayseri Bilim Merkezi’nde ağırladı. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde, Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’ni ilgiyle gezen Portekiz, Romanya, Bulgaristan ve Manisalı öğrenciler, eğitmenler tarafından düzenlenen çeşitli aktivitelere de katılarak, hem eğlendi hem de öğrendi.

Sosyal alanlarından sergi alanlarına, atölyelerden kütüphaneye birçok donatıya sahip Kayseri Bilim Merkezi, misafir öğrencilerden tam not aldı.

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İHA

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