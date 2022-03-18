Vali Günaydın: 'Bizler yılın her günü şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrindeyiz'

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Bizler yılın her günü şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrindeyiz' dedi.

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  • 18.03.2022 17:15
  • Güncelleme: 18.03.2022 18:40
Vali Günaydın: 'Bizler yılın her günü şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrindeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Bizler yılın her günü şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrindeyiz” dedi.

Bir restoranda verilen yemeğe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, davetliler, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı ile başlayan programda Kur-anı Kerim tilaveti okundu. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Ülkemiz, milletimiz üzerinde hesabı olanlar geldiler ve geldikleri gibide gittiler. Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlığı, gayreti ve insan üstü mücadelesiyle hesabı olanlar hak ettikleri cevabı alarak geri gittiler. Ancak vazgeçmediler, vazgeçmeyecekler. Bizler ecdadımızdan aldığımız güçle ve ilhamla devletimiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız üzerinde hesabı olanları aynı akıbete uğratacağız inşallah. Bunu çok yakın zamanda yaşadık. 15 Temmuz gecesi kahraman milletimiz elinde sadece ve sadece şanlı bayrağımızla tankların önüne çıktı. Bizler hem böyle anlamlı günlerde hem de yılın her gününde aziz şehitlerimizin yakınlarının emrindeyiz. Onların her söyledikleri bizim için bir emirdir. Onlar için yapacağımız ne varsa elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Telefonumuz, kalbimiz açık her zaman arayabilirsiniz ve gelebilirsiniz. Çünkü sizin yapmış olduğunuz fedakarlığın asla ve asla karşılığı yoktur” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin dünya ile alakalı her şeyi arkalarında bıraktıklarını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da “Şehitlerimiz bu ülkenin varlığına, birliğine, beraberliğine ve bölünmez bütünlüğüne canlarıyla ve kanlarıyla katkı koydular. Malum Çanakkale ile alakalı birçok menkıbe vardır. İçlerinde bizleri yürekten canı gönülden etkileyen. Ahiretim yaşayacakken dünya ile alakalı her şeyden vazgeçtiler. Sevdiklerinden, eş, dost, ve akrabalarından maddi olan her şeyden vazgeçtiler ve Allah’ın rızasına vardılar" dedi.

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İHA

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