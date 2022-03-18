Kayseri'de yaya öncelikli yol kullanımı artacak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaya Öncelikli Yol Kullanımının AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması Projesi ile yaya öncelikli yol kullanımının artması hedefleniyor.

PAYLAŞ
  • 18.03.2022 17:09
  • Güncelleme: 18.03.2022 18:40
Kayseri'de yaya öncelikli yol kullanımı artacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaya Öncelikli Yol Kullanımının AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması Projesi ile yaya öncelikli yol kullanımının artması hedefleniyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaya Öncelikli Yol Kullanımının AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması Projesi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan, “İnsanların sevdikleri, yakınları, gelecekleri ve idealleri 1 saniyelik hata yüzünden biranda yok olabiliyor. Trafik konusu bu yüzden önemlidir. Biz bunu uygulayabiliyoruz ama istediğimiz seviyede değil. Yıllara göre baktığımız zaman her geçen yıl bir önceki yıldan daha iyiye doğru gidişatımız var. Gerek kaza sayılarında gerek ölüm oranlarında iyiye gidişatımız var. Bizim bunu istediğimiz seviyelere ulaştırmamız lazım. Yapılan istatistiklere göre kazaların önlenmesi konusunda denetimin belli bir noktaya göre etkisi var. Denetimle bir noktaya kadar gidebiliyoruz. İnsanlar polise yakalanmaktan ve kanuna göre yazılan cezadan çekindikleri için yakalanma duygusuyla kurallara uyabiliyorlar ama nereye kadar. Biz her aracın başına bir trafik polisi veremeyiz ki. Bu nasıl etkin kılmamız gerekiyor. Biz yayalara neden yol vermiyoruz. Bizim toplumumuz çok cefakar ve bir şey kanıksadığı zaman da onu uygulayabilen bir toplum. Bunun gerekli olduğunu bizim topluma hissettirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Kayseri’den 5 polis Portekiz Bragamob Akademi Yetişkin Eğitimi Kurs Merkezi’nde eğitim görecek.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Kayserili sporculardan Türkiye Şampiyonasında 2 bronz madalya

Kayserili sporculardan Türkiye Şampiyonasında 2 bronz madalya

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi

Kayseri Şekerspor, Türkiye 2.'si oldu

Kayseri Şekerspor, Türkiye 2.'si oldu

Başkan Şahin'den kademeli elektrik faturası açıklaması

Başkan Şahin'den kademeli elektrik faturası açıklaması

Sağlıkçıların menüsü, üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek

Sağlıkçıların menüsü, üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Altun, bakkallardan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Başkan Altun, bakkallardan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Kayserispor U19, Fatih Karagümrük U19'u 3-0 mağlup etti

Kayserispor U19, Fatih Karagümrük U19’u 3-0 mağlup etti

DAHA FAZLA
Motorine beklenen zam geldi

Motorine beklenen zam geldi

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

Kayseri polisinden hurdacı denetimi

Kayseri polisinden hurdacı denetimi

Vali Günaydın: 'Bizler yılın her günü şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrindeyiz'

Vali Günaydın: 'Bizler yılın her günü şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrindeyiz'

Kayseri'de yaya öncelikli yol kullanımı artacak

Kayseri'de yaya öncelikli yol kullanımı artacak