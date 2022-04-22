Vali Günaydın: '23 Nisan çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gururdur'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 22.04.2022 15:47
  • Güncelleme: 22.04.2022 16:16
Vali Günaydın: '23 Nisan çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gururdur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin iradesini ve egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 23 Nisan 1920 tarihinde gerçekleştirilen açılışının 102. yıldönümünü kutlamanın sevincini, heyecanını ve coşkusunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma niteliğini taşımakla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin teminatı ve inşasında önemli görevler üstlenecek çocuklarımıza verdiği değeri ve onlara duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Ülkemiz, çocuklarına bayram armağan eden bir ülke olarak, dünyada müstesna bir yer edinmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız dostluk ve kardeşlik mesajlarını çocuklarımız aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Bu bayram çocuklarımız için bir şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Devletimizin sağladığı imkânlar doğrultusunda, İlimizdeki ilgili kurumlar tarafından hazırlanan projelerle çocuklarımızın, her alanda kendilerini geliştirmeleri ve çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim almaları için büyük bir gayret gösterilerek, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirilmekte, ülkemizin yarınlarının mimarları bugünden hazır hale getirilmektedir. Milli egemenliğimize karşı tehdit oluşturan güç odaklarının ve terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliğimize, bağımsızlığımıza, devletimizin temel dinamiklerine yönelik her türlü saldırısına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla, devlet ve millet olarak karşı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

İHA

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