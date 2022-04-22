İlk Orucum İlk İftarım etkinliği TOKİ'de

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların renkli etkinliklerle gönüllerince eğlendikleri İlk Orucum, İlk İftarım etkinliği 23 Nisan Cumartesi günü, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde yapılacak.

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  • 22.04.2022 15:43
  • Güncelleme: 22.04.2022 16:16
İlk Orucum İlk İftarım etkinliği TOKİ'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların renkli etkinliklerle gönüllerince eğlendikleri "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği 23 Nisan Cumartesi günü, TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde yapılacak.

Çocuklara bu yıl bambaşka güzellikte bir Ramazan coşkusu yaşattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlk oruçlarını tutan çocuklarımızla birlikte yine güzel bir iftar yapacağız. Çocuklarımıza sürprizlerimiz olacak. Pamuk şeker, mısır gibi ikramlarımız olacak çocuklarımıza. Hacivat ve Karagöz, semazen, kukla, palyaço ve maskotlarımızla güzel renkli bir etkinlik olacak. Piknik ortamında güzel bir iftar yapacağız. Amacımız birlik ve beraberliğimizi tahsis etmek. Rabbim böyle güzel günlerde ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin. İftarımızı birlikte yapmak için TOKİ Demokrasi Mahallesi Şeref Talu Cami Yanındaki parkımıza tüm çocuklarımızı bekliyorum" dedi

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar 0530 253 91 91 numarasına yazarak rezervasyon yaptırabilecek.

İHA

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