Vali Gökmen Çiçek’ten Soğanlı Örenyeri’nde inceleme

Vali Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. İlçe ziyaretleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Soğanlı Örenyeri’nde incelemelerde bulunan Vali Çiçek, bölge sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Soğanlı Mahalle muhtarı Ali Cebeci’nin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiçek, bölgenin temel geçim kaynaklarından olan soğanlı bebeği yapan kadınlarla da görüştü. Turizm çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiçek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.