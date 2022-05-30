Vali Gökmen Çiçek'ten Soğanlı Örenyeri'nde inceleme

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Soğanlı Örenyeri'nde inceleme yaptı. Bölgede yapılması planlanan meydan düzenlemesi ve restorasyonu yapılacak kaya kiliseler hakkında bilgi alan Vali Çiçek, 65 yıllık geçmişe sahip soğanlı bebeğinin hikâyesini soğanlı bebeği yaparak geçimini sağlayan kadınlardan dinledi.

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  • 30.05.2022 09:11
  • Güncelleme: 30.05.2022 09:11
Vali Gökmen Çiçek'ten Soğanlı Örenyeri'nde inceleme

Vali Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. İlçe ziyaretleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Soğanlı Örenyeri’nde incelemelerde bulunan Vali Çiçek, bölge sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Soğanlı Mahalle muhtarı Ali Cebeci’nin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiçek, bölgenin temel geçim kaynaklarından olan soğanlı bebeği yapan kadınlarla da görüştü. Turizm çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiçek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

1ha

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