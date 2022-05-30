'Akşam Yemeği' tiyatro oyunu NEVÜ'de sahnelendi

NEVŞEHİR (İHA) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından HermanKoch'un yazdığı, KeesPrins'in uyarladığı, Can Çelebi'nin dilimize çevirdiği ve Süheyla Elbaş Zeybek'in yönettiği Akşam Yemeği adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de sahnelendi.

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  • 30.05.2022 09:02
  • Güncelleme: 30.05.2022 09:02
'Akşam Yemeği' tiyatro oyunu NEVÜ'de sahnelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

NEVŞEHİR (İHA) " T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından HermanKoch’un yazdığı, KeesPrins’in uyarladığı, Can Çelebi’nin dilimize çevirdiği ve Süheyla Elbaş Zeybek’in yönettiği "Akşam Yemeği" adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahnelendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından on birinci tiyatro gösterisi olan "Akşam Yemeği" adlı tiyatro oyunu, tiyatro severlerle buluşturuldu. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen HermanKoch’un yazdığı, KeesPrins’in uyarladığı, Can Çelebi’nin dilimize çevirdiği ve Süheyla Elbaş Zeybek’in yönettiği "Akşam Yemeği" adlı tiyatro oyununa; üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve tiyatro severler izleyici olarak katıldı. Hollandalı Yazar HermanKoch’un yaşanmış bir cinayeti kaleme aldığı “Akşam Yemeği” adlı romanından uyarlanan; ergenlik çağındaki çocuklarının işlemiş olduğu bir cinayeti aileler özelinde ele alarak şiddet olgusunu işleyen tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile NEVÜ arasında imzaladıkları protokol çerçevesinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak halka açık tiyatro etkinlikleri devam edecek.

İHA

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