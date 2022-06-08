Vali Gökmen Çiçek gençlerle ve milli sporcular ile buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençlerle ve milli sporcularla buluştu.

PAYLAŞ
  • 08.06.2022 10:47
  • Güncelleme: 08.06.2022 12:14
Vali Gökmen Çiçek gençlerle ve milli sporcular ile buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençlerle ve milli sporcularla buluştu.

Vali Gökmen Çiçek, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve il protokolü ile birlikte Talas Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, gençlik merkezinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Her fırsatta gençlerle ve sporcularla bir araya gelen Vali Çiçek, yapılan incelemelerin ardından gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdikten sonra Talas Gençlik Merkezi’nden ayrıldı.

TOHM ve SEM’e ziyaret

Vali Gökmen Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi’nde (SEM) milli sporcularla bir araya geldi. Yarışmalara hazırlanan sporcularla sohbet eden Vali Çiçek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağını ve destekleyeceğini belirterek; “Sizler bizim için değerlisiniz sizlerin pırıl pırıl yüzünü görmek bizlerin memlekete karşı çalışma azmimizi artırıyor. İnşallah Kayseri de çalıştığım süre içerisinde sizlerin başarılarınız ve Şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektirdiğiniz günlere şahit oluruz" dedi.

Vali Çiçek, milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nden ayrıldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bahçelievler Mahallesi'nde yeni yol yapım ve çevre düzenlemesi yapılıyor

Bahçelievler Mahallesi'nde yeni yol yapım ve çevre düzenlemesi yapılıyor

Adalet Bakanı Bozdağ'dan kira artış oranıyla ilgili net açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ’dan kira artış oranıyla ilgili net açıklama

Başkan Büyükkılıç gençlerle buluştu

Başkan Büyükkılıç gençlerle buluştu

Özdemir: 'Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır'

Özdemir: 'Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır'

Polis ekiplerinden aralıksız 8 saat uygulama

Polis ekiplerinden aralıksız 8 saat uygulama

Hayırsever Büyükkılıç ailesinin eğitime kazandırdığı okulda 'okuma bayramı' sevinci

Hayırsever Büyükkılıç ailesinin eğitime kazandırdığı okulda 'okuma bayramı' sevinci

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

3
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baki Ersoy: 'Biz mahcubiyeti kaldıramayız'

Baki Ersoy: 'Biz mahcubiyeti kaldıramayız'

Büyükşehir'in 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali' başlıyor

Büyükşehir'in 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali' başlıyor

DAHA FAZLA
Büyükşehir'in kurucu üye olduğu Sera Organize Sanayi'de ilk adım atıldı

Büyükşehir'in kurucu üye olduğu Sera Organize Sanayi'de ilk adım atıldı

KOCAFEST'e katılan öğrenciler, Türk havacılığına katkı sağlayacak projeler sergiledi

KOCAFEST'e katılan öğrenciler, Türk havacılığına katkı sağlayacak projeler sergiledi

Kayseri'de şok denetimler: Bin 250 kişi sorgulandı

Kayseri’de şok denetimler: Bin 250 kişi sorgulandı

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İstanbul'dan çalındı, Kayseri'de bulundu

İstanbul’dan çalındı, Kayseri’de bulundu