Millet Bahçesi eğitim kampüsüne ilk harç konuyor

Talas Belediyesi-hayırsever işbirliğiyle ilçeye kazandırılan eğitim yatırımlarına yenileri ekleniyor. Bu çerçevede Millet Bahçesi içerisine yaptırılacak Türkan-Av. Mehmet Altun Anakolu ve İlkokulu için temel atma töreni düzenlenecek.

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  • 08.06.2022 10:40
  • Güncelleme: 08.06.2022 12:15
Millet Bahçesi eğitim kampüsüne ilk harç konuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi-hayırsever işbirliğiyle ilçeye kazandırılan eğitim yatırımlarına yenileri ekleniyor. Bu çerçevede Millet Bahçesi içerisine yaptırılacak Türkan-Av. Mehmet Altun Anakolu ve İlkokulu için temel atma töreni düzenlenecek.

Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü çerçevesinde yapımı gerçekleştirilecek olan anaokulu ve ilkokul için düzenlenecek tören, 10 Haziran Cuma günü saat 15.00’te başlayacak. Halef Hoca Caddesi üzerinde İl Jandarma Komutanlığı yanındaki alanda düzenlenecek törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra şehir protokolü ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

ANAOKULUNDA NELER OLACAK?

3 bin 589 metrekare arsanın bin 33 metrekaresi üzerine inşa edilecek her türlü teknolojik altyapı ve donanıma sahip Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulunda 7 derslik bulunacak. Okulda ayrıca beden eğitimi salonu ve yemekhanenin yanı sıra çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek kaliteli vakit geçirecekleri peyzaj alanları da yer alacak.

TAM DONANIMLI İLKOKUL

5 bin 520 metrekarelik arsanın 4 bin 215 metrekarelik kısmına inşası yükselecek Türkan-Av. Mehmet Altun İlkokulu 24 derslikten oluşacak. İçerisinde çok amaçlı salon, kütüphane, laboratuvar, yemekhane ve ek hizmet birimlerinin yer alacağı ilkokulun peyzaj alanları çocukların okul dışındaki eğitici sürece dahil etmesine yönelik olarak tasarlandı. Her türlü teknolojik imkanların yer alacağı ilkokul binası, anaokulu ile birlikte bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak.

ANAOKULUNDAN LİSEYE

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 bin metrekare alana sahip Millet Bahçesi’nin içerisine anaokulu ve ilkokul binalarının temelinin atılmasının yanı sıra orta okul ve lisenin de yapılarak eğitime desteklerini tam olarak sürdüreceklerine söyledi.

EĞİTİME DESTEK SÜRÜYOR

Eğitime olan desteğini hiç kesmeyen Talas Belediyesi, 20 gün önce de Mevlana Mahallesinde yapımı gerçekleştirilecek olan 500 kişi kapasiteli Mehmet Karamercan Kütüphanesinin yapımına başlamıştı.

İHA

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