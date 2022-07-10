Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Kurban Bayramı’nı çocuklarla geçirdi

Talas Ali Dağı’nda bir kafede gerçekleşen bayram buluşmasına, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek’in yanı sıra Başkan Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Cüneyd Özdemir, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, gençler ve çocuklar katıldı.

Gençlerin ve çocukların Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir süre sohbet ederek, “İyi bayramlar, hoş geldiniz, iyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz, sizler bizim dua kaynağımızsınız, canımız, ciğerimizsiniz” dedi.

Vali Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından hazırlanan spor faaliyetlerine katılan Başkan Büyükkılıç, halat çekip, voleybol ve futbol oynadı. Çocuklarla müzik eşliğinde halay da çeken Büyükkılıç, çocuklara Yukatel Kayserispor forması da hediye etti.

‘BİZLERİ ADETA ÇOCUKLUĞUMUZA GÖTÜRDÜNÜZ’

Çocuklarla ve gençlerle birlikte ‘sarı, kırmızı, en büyük Kayserispor’ sloganı atan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Sevgili çocuklar hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise gençlerle birlikte çocukluklarını yeniden yaşadıklarını belirterek, “Kıymetli yavrularımız her birinizi ayrı ayrı alnınızdan öpüyorum. Bizleri adeta çocukluğumuza götürdünüz, o günleri yaşattınız. Bayram sevincini hep birlikte yaşadık. Birliğimizin, beraberliğimizin ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında, sayın valimizle, el ele gönül gönüle geleceğe ülkemizi taşımak adına hep birlikte nice bayramlara diyoruz. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. Biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye’yiz. Her şey Kayseri için” diye konuştu.

Çocuklar ve gençler, Spor A.Ş.’nin ‘Doğasında hareket var’ sloganıyla hazırladığı gün boyu süren etkinliklerle eğlendikleri bir bayram günü yaşadı.