Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

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  • 10.07.2022 11:02
  • Güncelleme: 10.07.2022 11:02
Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Sivas’ın Gürün ilçesi doğumlu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz Bayram tatili için geldiği memleketinde, LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri unutmadı. Boyraz, sınavda yüksek başarı gösteren 30 öğrenciye tablet ve akıllı saat hediye etti. Boyraz burada yaptığı açıklamada “Ben burada doğdum ve burada okudum. Bu memlekete vefa borcum var. Tüm öğrencilerin yanındayım, sizler için elimden gelen tüm imkanları kullanacağım.” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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