Vali Çiçek'ten, 'Kayseri sucuğu mu, Afyon sucuğu mu?' sorusuna yuvarlak cevap

 Kayseri Valisi olarak atanan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'ten, kentte göreve başlamadan sucuk mesajı… Kayseri sucuğu mu daha iyi Afyonkarahisar sucuğu mu?' şeklindeki soruya Çiçek, her iki şehri de kızdırmayacak bir cevap verdi. 

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  • 16.05.2022 11:56
  • Güncelleme: 16.05.2022 11:56
Vali Çiçek'ten, 'Kayseri sucuğu mu, Afyon sucuğu mu?' sorusuna yuvarlak cevap

Son Valiler Kararnamesiyle Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliğine atandı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise merkeze çekildi. Çiçeği burnunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’da veda ziyaretlerini sürdürüyor. Afyonlu muhabirlerin daha önce kendisine yönelttiği, “Afyonkarahisar Tarım İl Müdürü tarafından Kayseri’nin 8 katı kadar Afyon’da sucuk üretildiği belirtildi. Bunun üzerine Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ise Afyon sucuğunun çoğunluğunun tavuk sucuğu olduğunu öne sürüyor. Siz bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz. Kayseri sucuğumu? Afyon sucuğumu mu?” sorusuna Vali Çiçek, “Ağzımdan laf almaya çalışmayın. Benden manşet çıkmaz. Yarın bir gün Kayseri’ye vali olursam ne olacak? O zaman ben onlara ne derim” cevabını vermişti. 

Vali Gökmen Çiçek İl Genel Meclisi’nde meclis üyeleri ile veda ziyaretinde bu soruyu hatırlatarak, esprili bir dille “O soruyu da Hayati sormuştu. Ulusal basında haber yapmak için bana tuzak kurmuştu Hayati. İyi ki bu soruya cevap vermemişim. Şimdi Kayseri’ye gidince de ‘Kayseri sucuğu daha iyi’ dersem siz bana kızarsınız” diye konuştu.

1ha

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