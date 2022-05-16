İnşaattan atlayan kişi ağır yaralandı
Kayseri'de henüz kimliği belirlenemeyen kişi inşaat halindeki binadan kendisini boşluğa bıraktı. İntihar girişiminde bulunan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- 16.05.2022 11:53
- Güncelleme: 16.05.2022 11:53
Olay, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi inşaatın yüksek bir katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kişi, ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, intihar girişimiyle ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
1ha
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