İnşaattan atlayan kişi ağır yaralandı

Olay, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi inşaatın yüksek bir katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kişi, ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, intihar girişimiyle ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.