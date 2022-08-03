Vali Çiçek'ten, Gezici Radar’a teşekkür

Çiçek, turizm işletmelerinden de kültür turları düzenlemelerini istedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KAYTİD’de gerçekleştirilen turizm konulu toplantıya katıldı. Kayseri halkından Kayseri Turizmciler Derneği’ne, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’ne (ASSUDER) kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Vali Çiçek, “Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bugüne kadar yaptığı çalışmaları için teşekkür ediyorum. TÜRSAB’tan burada sizlerin huzurunda özellikle turları biraz daha Soğanlı Vadisi, İncesu-Selçuklu tarihi diye bir tur düzenlenmesini talep ediyorum. Paket paket programlar yapıp, bunu da hep beraber tanıtarak başlamak istiyorum” diye konuştu.

GEZİCİ RADAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Gökmen Çiçek, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı Gezici Radar programı için de ayrı bir parantez açtı. Salih Zeki Çetin’in sunumuyla KayseRadar’da yayımlanan ve şu ana kadar 60 bölüm çekilen programın kentin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Çiçek, “Gezici Radar programına Kayseri’yi tanıttığı için çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta Kültepe Programını izledim. Muhteşemdi, İnşallah şimdi bize tarihi ve turistik yerleri gezdirecek. Hep beraber Kayseri’yi ayağa kaldırmak için start vermiş durumdayız” şeklinde konuştu.