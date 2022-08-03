Beşiktaş maçında kale Bilal'in
Süper Ligin ilk haftasına Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor'da kaleyi genç isim Bilal Bayazit'in koruması bekleniyor.
- 03.08.2022 19:58
- Güncelleme: 03.08.2022 19:58
Transfer yasağı nedeniyle sezon öncesi takviye yapamayan Kayserispor’da 3 sezon kaleyi koruyan Lung sözleşmeyi yenilemedi. Diğer taraftan sözleşmesi biten bir diğer isim ise yerli kaleci Cenk Gönen sözleşmeyi yeniledi. Kayserispor’da sezon öncesi yapılan bütün hazırlık maçlarında teknik direktör Çağdaş Atan kalede ilk olarak Bilal Bayazit’e görev verdi. Genç kaleci Çağdaş Aran’ın ilk tercihi oldu. Beşiktaş maçında da Bilal Beyazit’in ilk 11’de olması bekleniyor.
1ha
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