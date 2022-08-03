Devlet Denetleme Kurulu KPSS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

KPSS sorularının bir yayınevi sorularıyla aynı olduğu iddiaları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

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  • 03.08.2022 19:54
  • Güncelleme: 03.08.2022 19:54
Devlet Denetleme Kurulu KPSS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

Yapılan incelemeler sonrasında Devlet Denetleme Kurulu KPSS Lisans sınavı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen KPSS sınavı sonrasında ortaya atılan 'soruların bir yayınevi sorularıyla aynı olduğu' iddiaları gündem oldu. Yapılan iddialar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.
Devlet Denetleme Kurulu, yapılan denetleme sonrasından 2022 KPSS Lisans oturumu hakkında iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

1ha

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