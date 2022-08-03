Vali Çiçek: 'Ali Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nın alt yapı eksikliği giderilecek'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Paraşüt Alanı'nın bütün alt yapı eksikliklerini giderileceğini söyledi. Vali Çiçek incelemelerinin ardından paraşüt atlayışı da gerçekleştirdi.

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  • 03.08.2022 18:18
  • Güncelleme: 03.08.2022 18:18
Vali Çiçek: 'Ali Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nın alt yapı eksikliği giderilecek'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önemli yamaç paraşütü mekanlarından Ali Dağı Paraşüt Alanı’nda incelemelerde bulundu. Kayseri’nin her yerinde inanılmaz hazineler olduğunu belirten Vali Çiçek, “Kayseri’de hazineler sadece yerin altında ve yerin üstünde değil gökyüzünde oluşturduğu rüzgar ve iklimiyle yamaç paraşütüne uygunluğuyla ayrı bir gökyüzü hazinesi sunmuş. Hem bunu spor olarak yapmak hem de bu bölgenin tanıtımını yapabilmek açısından yoğun ısrarlar üzerine bir uçuş gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin en iyi yamaç paraşütü alanlarındaki alt yapının aynısını Ali Dağı Yamaç Paraşütü Alanı için de düşünüldüğünü vurgulayan Vali Çiçek, “Talas Belediye Başkanımızı ve KAYTİD Başkanımız Serdar Sarıçam’ı tebrik ediyorum. İkisinin burayla ilgili çok uyumlu hayalleri var. Altyapısı en kısa ve en güzel şekilde halledilecek. Türkiye’nin en iyi yamaç paraşütü yapılabilen alanlarında ne varsa burada da onlar uygulanacak. Bunu yapacak olan Talas Belediye Başkanı zaten çalışmalara başlamış. Burası Yamaç Paraşütçülerinin çok tercih ettiği bir alan. Dünya artık değişiyor, sınırlar ötesinden insanların gelip ekstrem sporları yaptığı bir dünyaya döndük. O açıdan burasının alt yapısını yapacağız. Türkiye’nin en iyi uçucuları, bu işi öğrenmek isteyenleri Ali Dağı’nda daha sık görürüz diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.
Vali Gökmen Çiçek, daha sonra paraşüt atlayışı gerçekleştirdi.

1ha

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