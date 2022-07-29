Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden kamp etkinliği talebine olumlu cevap verdi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü için kamp etkinliği talebine 'Olur yapalım, iyi fikir' cevabını verdi.
- 29.07.2022 14:22
- Güncelleme: 29.07.2022 14:22
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya platformu Twitter üzerinden etkinlik düzenlenmesini talep eden vatandaşa cevap verdi. 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü için Vali Çiçek’ten kamp düzenlenmesini isteyen bir vatandaş: “Sayın Valim 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü ile ilgili burada bir kamp yapsak keşke” şeklinde tweet attı.
Sosyal medya üzerinden tweete cevap veren Vali Çiçek: “Olur yapalım iyi fikir” şeklinde paylaşımda bulundu. Bunun üzerine kamp düzenlenmesini isteyen vatandaş projeyi hazırladıklarını şu sözlerle duyurdu: “Projemiz hazır sayın valim, vakit ayırabilirseniz bize anlat istiyoruz” Bu sözler üzerine Vali Çiçek, yine sosyal medya üzerinden “Haftaya olur görüşelim, size ulaşacaklar” şeklinde karşılık verdi.