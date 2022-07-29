Gayrimenkul Uzmanı Ali Durmaz: 'Ev sahibinin bu öğrenci, bu bekar, bu kadın diye ayrım yapma lüksü yok'

Bu konu hakkında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Ali Durmaz, ev sahiplerinin ayrım yapmasının kanunen yasak olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar tarafından, ev sahiplerinin ve emlakçıların ‘kiracı seçerken ayrım yaptığı’ yönünde düşünceler hakim. Bu durumu hukuki mi? Konunun uzmanı Gayrimenkul Danışmanı Ali Durmaz, ayrımın yapıldığını doğruladı. Durmaz, “Böyle bir algı var doğrudur. Burada çift taraflı bakmamız lazım hem ev sahibi tarafından hem de öğrenci kardeşlerimiz tarafından. Aynı şekilde bekâr erkek ve kadın ayrımı da yapılıyor. Yalnız bunun hakkında 2016 yılında mecliste onaylanan bir kanun tasarısı var. Bu kanun tasarısı Türkiye insan hakları eşitlik ve kurumunun kapsamında yapılan bir kanun tasarısı. Bu kanun tasarısının amacı insan haklarının eşit şekilde herkesin hukuken eşit şekilde yararlanması üzerine hazırlandı. Emlakçılara ve ev sahiplerine bunları ispatlayabilirlerse belli başlı para cezaları mevcuttur. Bin liradan 15 bin liraya kadar yapılan emsal karar teşkil eden kararlar var” ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul Uzmanı Ali Durmaz, hem kiracının hem ev sahibinin sorun yaşadığını ifade ederek, “Ev sahipleri açısından da bakmamız lazım. Öğrenciler, sürekli aynı şehirde ikamet etmediği için bazı konularda sıkıntı yaşatabiliyorlar. Yine de ev sahiplerinin öğrenci kardeşlerimize yardımcı olması lazım. Zaten biz bu aracı konusunda yardımcı olduğumuz için gerekli güvenceyi alıyoruz. Bunları belli günlerde takip edebiliyoruz. Yaptırım konusunda biz yetkili değiliz, biz aracı bir firmayız. Sadece ev sahibiyle kiracıyı buluşturuyoruz. Çalıştığımız öğrenci ve bekarlar olabiliyor. Ev sahibinin bu öğrenci, bu bekar, bu kadın diye ayrım yapma gibi bir lüksü yok, çünkü bu kanunen yasak.