Gayrimenkul Uzmanı Ali Durmaz: 'Ev sahibinin bu öğrenci, bu bekar, bu kadın diye ayrım yapma lüksü yok'

Son günlerde ev bulmakta zorlanan vatandaşlar, ev sahiplerinin ve emlakçıların özellikle bekarlara ve öğrencilere ev vermediğinden dert yanıyor.

PAYLAŞ
  • 29.07.2022 13:30
  • Güncelleme: 29.07.2022 13:30
Gayrimenkul Uzmanı Ali Durmaz: 'Ev sahibinin bu öğrenci, bu bekar, bu kadın diye ayrım yapma lüksü yok'

Bu konu hakkında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Ali Durmaz, ev sahiplerinin ayrım yapmasının kanunen yasak olduğunu dile getirdi. 

Vatandaşlar tarafından, ev sahiplerinin ve emlakçıların ‘kiracı seçerken ayrım yaptığı’ yönünde düşünceler hakim. Bu durumu hukuki mi? Konunun uzmanı Gayrimenkul Danışmanı Ali Durmaz, ayrımın yapıldığını doğruladı. Durmaz, “Böyle bir algı var doğrudur. Burada çift taraflı bakmamız lazım hem ev sahibi tarafından hem de öğrenci kardeşlerimiz tarafından. Aynı şekilde bekâr erkek ve kadın ayrımı da yapılıyor. Yalnız bunun hakkında 2016 yılında mecliste onaylanan bir kanun tasarısı var. Bu kanun tasarısı Türkiye insan hakları eşitlik ve kurumunun kapsamında yapılan bir kanun tasarısı. Bu kanun tasarısının amacı insan haklarının eşit şekilde herkesin hukuken eşit şekilde yararlanması üzerine hazırlandı. Emlakçılara ve ev sahiplerine bunları ispatlayabilirlerse belli başlı para cezaları mevcuttur. Bin liradan 15 bin liraya kadar yapılan emsal karar teşkil eden kararlar var” ifadelerini kullandı. 

Gayrimenkul Uzmanı Ali Durmaz, hem kiracının hem ev sahibinin sorun yaşadığını ifade ederek, “Ev sahipleri açısından da bakmamız lazım. Öğrenciler, sürekli aynı şehirde ikamet etmediği için bazı konularda sıkıntı yaşatabiliyorlar. Yine de ev sahiplerinin öğrenci kardeşlerimize yardımcı olması lazım. Zaten biz bu aracı konusunda yardımcı olduğumuz için gerekli güvenceyi alıyoruz. Bunları belli günlerde takip edebiliyoruz. Yaptırım konusunda biz yetkili değiliz, biz aracı bir firmayız. Sadece ev sahibiyle kiracıyı buluşturuyoruz. Çalıştığımız öğrenci ve bekarlar olabiliyor. Ev sahibinin bu öğrenci, bu bekar, bu kadın diye ayrım yapma gibi bir lüksü yok, çünkü bu kanunen yasak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1)

Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1)

Buğday hasadı yüz güldürdü

Buğday hasadı yüz güldürdü

Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı

Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı

Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu

Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu

Kayseri'nin turizm potansiyeli ve yapılması gerekenler bu zirvede konuşuldu

Kayseri’nin turizm potansiyeli ve yapılması gerekenler bu zirvede konuşuldu

Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden kamp etkinliği talebine olumlu cevap verdi

Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden kamp etkinliği talebine olumlu cevap verdi

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu

DAHA FAZLA
Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Bünyan'da yapımı planlanan çok amaçlı park yapım çalışmaları sona geldi

Bünyan'da yapımı planlanan çok amaçlı park yapım çalışmaları sona geldi

LPG'ye 32 kuruş zam

LPG’ye 32 kuruş zam

Erciyes Üniversitesi'nden hayvanları serinleten proje

Erciyes Üniversitesi’nden hayvanları serinleten proje

Elagöz çevre yolunda feci kaza: 3 ölü

Elagöz çevre yolunda feci kaza: 3 ölü