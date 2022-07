KTO Başkanı Gülsoy: 'Üretim, istihdam ve ihracatın devamı için destek şart'

Gülsoy, üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan sürmesi için desteklenmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

TÜİK Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Kayseri’de Haziran ayında gerçekleşen 361 milyon 872 bin dolarlık ihracatın geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 13 arttı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracatta rekor üstüne rekor kırıldığını belirten Gülsoy, “Ekonomimiz ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bize düşen edindiğimiz bu kazanımları, katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımaktır. Bu tablonun mimarı tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülsoy, Kayseri’de Haziran ayında 155 milyon 755 bin dolar ithalat olduğunu söyledi. Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri ihracat rakamları Haziran ayı 320 milyon 396 bin dolar iken 2022 yılı Haziran ayında 361 milyon 872 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 13’dür. Ocak – Haziran döneminde artış oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 19 oranında artmıştır. Öte yandan 2022 Mayıs ayına kıyasla yüzde 18,7 oranında artış göstermiştir.

KAYSERİ İTHALAT RAKAMLARI

KTO Başkanı Gülsoy, Kayseri’nin ithalat rakamlarını da değerlendirdi. Kentin, dış ticaret açığının kapanmasına katkı sunduğunu vurgulayan Gülsoy, “Kayseri ili olarak ithalatımız Haziran ayında 155 milyon 755 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 4 oranında gerçekleşmiştir. İlimiz dış ticaret açığının azalmasına bu anlamda katkı vermiştir. 2022 yılı Haziran döneminde 1'inci ihracat pazarımız Irak, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, İsrail, ABD, Yunanistan, Romanya, İtalya ve Fransa’dır” ifadelerini kullandı.

İHRACATIN ARTTIĞI ve AZALDIĞI SEKTÖRLER

Kayseri’nin ihracatında bazı sektörlerde düşüş, bazı sektörlerde ise yükselişin yaşandığını belirten Gülsoy, “TÜİK’in belirlediği sektörlerden demir ve demir dışı metaller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik, madencilik ürünleri gibi sektörlerde artış yaşanırken tekstil ve hammaddeleri, iklimlendirme sanayi, hububat, halı, deri ve deri mamulleri, bakliyat sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir” diye konuştu.

KAYSERİ’DEN 6 AYDA 2 MİLYAR 2 MİLYON DOLAR İHRACAT

İhracatta rekor üstüne rekor kırıldığını, olumlu gidişatın yarınlarımıza umut olduğunu söyleyen Gülsoy, “Dünya ekonomisinde ciddi bir kaos var. Yüksek enflasyon maalesef sürüyor. Yüksek hammadde fiyatları, enerjideki artışlar ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Amerika, teknik olarak resesyona girerken Avrupa'yı ise durgunluk korkusu sardı. Bu açıdan bakıldığında ihracat pazar çeşitliliğini artırmak resesyondan veya olumsuz olabilecek gelişmelerden daha az etkilenmek adına önemli. Sermaye ve finansmanı doğru yönetebilmek, yüksek katma değerli üretim ile ihracat kilogram birim değerini artırmak büyük önem taşıyor. Ekonomik ürünlerin ön plana çıkacağı, müşteriye yakın olmanın daha öncelikli olacağı bir döneme giriliyor. Bu süreçte müşteri kaybetmek en önemlisi. Özellikle ihracatımızın yaklaşık yarısını yaptığımız AB’de gerçekten stagflasyon veya resesyon yaşanması ihracatımıza da olumsuz yönde etkileyebilir. Yılın son çeyreğinde böyle bir risk var. Diğer yandan pandemi sonrası tedarik zincirinin bozulmasından dolayı Türkiye, lojistik avantajı, ürün kalitesi bakımından Avrupa için daha tercih edilir oldu. Bu avantajı dolayısıyla ülkemizin olası resesyondan daha az etkilenmesini umuyoruz” şeklinde konuştu.

“ÜRETİMİN, İSTİHDAMIN VE İHRACATIN DESTEKLENMEYE İHTİYACI VAR”

Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkenin ve Kayseri’nin ihracatta yükselişini sürdürerek rekor üstüne rekor kırdığını ifade eden Gülsoy, “Şehrimizde ilk 6 ayda ihracatımız 2 milyar 2 milyon dolara çıktı. İlk 6 ayda yakaladığımız rakamlar ile 2022 yılı için 4 milyar dolar hedefimizi geçeceğimizi düşünüyorum. Her şeyden önce bu tablonun mimarı ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını can-ı gönülden kutluyorum. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için desteklenmeye ihtiyacımız var. Üyelerimizin seslerinin duyulmasına ihtiyaç var. Biz, 25 bine yakın üyemizin her platformda yüksek sesiyiz. Onların dile getirdiği her sorun ve her konunun yakından takipçisiyiz” diye konuştu.