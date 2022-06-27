Vali Çiçek: “Kültürel mekan ve tarihi alanları Türkiye ve dünya turizmine kazandıracağız”

Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB) ‘Genişletilmiş Müşterek Meslek Komite’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve komite üyeleri katıldı.

‘KAYSERİLİLERİ İLGİLENDİREN HER ŞEY BENİM GÖREV ALANIMA GİRİYOR’

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’deki ticaret, hayvancılık ve tarımın insanların para kazanma aracı olmadığını söyleyerek insanların bunu tamamen milli mücadele ve seferberlik olarak gördüklerini söyledi. Çiçek, “Kayseri’de benim gördüğüm ticaret, hayvancılık ve tarım insanlar para kazanma aracı olarak değil de milli mücadele ve seferberlik olarak görüyorlar. Bu ülkenin ithalatını nasıl engelleriz, ihracatını nasıl arttırırız diye çalışıyorlar. Bütün insanlar kazandığı paradan ziyade kaç kişiye istihdam verdiği üzerine konuşuyor” şeklinde konuştu.

Önceliklerinden birisinin de kültür ve turizm olduğunu belirten Vali Çiçek, Kayseri’nin ilçelerindeki kültürel mekan ve tarihi alanları Türkiye ve dünya turizmine kazandıracağını söyledi. “Arkadaşlar beni daha çok ilçelerde göreceksiniz” diyen Çiçek, “İlçelere özel önem vereceğimi belirtmek istiyorum. İlçelerde öyle bir tarih kültür yatıyor ki, buraları kesinlikle Türkiye ve dünya turizmine kazandırmak zorundayız. Borsa sadece tarım ve hayvancılığı değil. Kültür, turizm, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak ortak hareket etmek zorundayız. Hiç kimse bu saatten sonra burası benim görev alanıma giriyor, burası benim görev alanıma girmiyor düşünmeyecek, düşünmeyeceğiz. Kayseri ve Kayseriliyi ilgilendiren her şey benim görev alanıma giriyor. Dolayısıyla ayrımız gayrımız yok. Kayseri ve Kayserilin olduğu neresi varsa inşallah orada olmaya çalışacağız” diye konuştu.

‘EK BÜTÇEYİ DE DAHA DA ARTTIRACAĞIMIZIN MÜJDESİNİ VERMEK İSTİYORUM’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Tarım ve hayvancılık sektörü için ayrılan 1 milyar liralık ek bütçenin artacağı müjdesini verdi. Büyükkılıç, “Tarım ve hayvancılık sektöründe 3 yılda 100 milyon hibe verdik. Bu sene de 60 milyon lira ayırdık. İnşallah 1 milyar liralık Ağustos ayındaki ek bütçeyi de daha da arttıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Amacımız yüzde 40’ı mera olan ve tarım ve hayvancılıkta kendisinden olumlu anlamda söz ettiren Kayserimizi daha iyi noktalara taşınmasını, her alanda kendi kendine yetmesini sağlamak. Kayseri’de, 900 bin civarında küçükbaş, 500 bine yakın da büyükbaş olduğunu sevinerek müjdeliyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da, “Kayseri ticaret borsası olarak göreve geldiğimiz günden beri ilimizin tarım ve hayvancılık alanında gelişimine katkı sağlamak adına birçok proje yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz özverili çalışmalarla şehrimizin tarımsal ve hayvansal işlevini yüzde 116 artırarak 6 milyar 100 milyon liraya yükselttik. Tabi ki bu rakamları da yeterli görmüyor. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte tarımsal ve hayvansal işlevimizi 20 milyar liraya çıkartmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Çağdaş ve modern borsa merkezinin projelendirme işlemlerini tamamladığını belirten KTB Başkanı Bağlamış, yakın zamanda temelinin atılacağını açıkladı. Bağlamış, “Kayseri Ticaret Borsası olarak hububat, bakliyat, çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinin modern imkanlarla analizlerinin yapılabildiği, depolanabildiği ve teknolojik imkanlarla alınıp satılabildiği 210 bin metre kare alana çağdaş ve modern borsa merkezimizin projelendirme işlemlerini de tamamladık. İnşallah yakın zamanda temelini atacağız” dedi.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibe destekle hayata geçirilen Et ve Et Ürünleri AR-GE İstasyonu sayesinde firmalara sucuk, pastırma ve kavurma gibi önemli ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadar tüm süreçlerde destek olduklarını sözlerine ekledi.