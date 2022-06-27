Pusatlı’ya yeni mesire alanı yapılıyor

Tomarza’nın Pusatlı köyünde merkez konuma sahip alana, havuzlu mesire alanı yapılıyor. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yapımı devam eden mesire alanı hakkında yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Şahin, meclis üyesi, mahalle muhtarı ve Pusatlılar Derneği ile birlikte bu projeye başladıklarını söyledi. Şahin, “Burada hatırı vaziyette olan bir göletimiz vardı. Burayı böyle bir mesire alanına dönüştürelim diye fikir birliği yaptık. Hep beraber el ele vererek bu seviyeye getirdik. İnşallah bittikten sonra da burası Pusatlı hemşerilerimizin kullanacağı nefes alacağı sohbet edeceği, eşiyle dostuyla oturacağı bir yer haline gelecek. Burada oynayan çocukları, piknik yapan aileleri vakit geçiren yaşlılarımızı göreceğiz. İnşallah mahallemizin beklediği gibi bir mesire alanı oluşturacağız. Bu vesileyle emeği geçen dernek yönetimimize, muhtarımıza meclis üyemize ve belediye olarak çalışan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

‘30 BİN METREKARE PARKE ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR’

Pusatlı mahallesinin nüfus olarak yoğun olduğunu ve tarım faaliyetleriyle de uğraştıklarını belirterek, kendileri için önemli bir mahalle olduklarını söyledi. 30 bin metrekare parke çalışmalarının mahalle içinde sürdüğünü vurgulayan Şahin, “Yine, gençlerimizin kullanacağı mahallemize yakışır bir halı saha da kazandırdık. Tabi ölülerimize de değer veriyoruz. Bu mahallemizdeki, mezarlığımızda 70 tane civarında sandık mezar yaptık. İnşallah parke ekibimiz mezarın içerisinde de parke çalışmalarına devam edecek. Dediğim gibi muhtarımızla, meclis üyemizle ve hemşerilerimizle istişare ediyoruz. Bu mahallemizin neye ihtiyacı varsa zamanla hepsini tamamlıyoruz. Buraya gelince hemşerilerimizde bizlere sahip çıkıyorlar, bu vesileyle hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, yapımı devam eden mesire alanı çalışmalarını inceledikten sonra mahalle halkıyla bir araya gelerek sohbet etti.