Vali Çiçek korumasını bilek güreşiyle test etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, polis korumasını bilek güreşi yaptırarak test etti. Güreşte yenilen korumasına Çiçek, 'Beni nasıl koruyacaksın?' esprisi herkesi güldürdü.

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  • 29.05.2022 11:27
  • Güncelleme: 29.05.2022 11:27
Vali Çiçek korumasını bilek güreşiyle test etti

Son Valiler Kararnamesiyle Kayseri Valisi olarak atanan Gökmen Çiçek, 10 gündür kentte birçok etkinliğe katıldı. Gittiği her programda vatandaşlarla sohbet eden ve çocuklara ayrı ilgi gösteren Çiçek, esprili davranışlarıyla da dikkat çekiyor. Talas'ta gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Festivaline katılan Çiçek, bilek güreşi yapan çocuklara hakemlik yaptı. Daha sonra koruma polisini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile güreştirdi. Kabakçı'ya yenilen korumasına şakayla vuran Vali Çiçek, "Sen beni nasıl koruyacaksın?" diye espiri yaptı. Çiçek ve koruması arasında Geçen diyalog çevredekileri de güldürdü. Vali Gökmen Çiçek daha sonra alandan ayrıldı.
 

1ha

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