Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Olay, Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesinde meydana geldi. Yabancı bir grup ile mahalle halkı arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yabancılara ait olan otomobil taşlanarak kullanılamaz hale getirildi. Olayda iki taraftan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavganın yaşandığı mahallede Çevik kuvvet önlem aldı.