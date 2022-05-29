Kayseri'de Uluslararası Gençlik Festivali düzenlendi

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Talas Belediyesi tarafından Uluslararası Gençlik Festivali düzenlendi. Festivalde farklı ülkelerden gelen gençler yöresel danslarını sahneledi. 

PAYLAŞ
  • 29.05.2022 11:21
  • Güncelleme: 29.05.2022 11:21
Kayseri'de Uluslararası Gençlik Festivali düzenlendi

Kayseri’nin Talas ilçesinde Talas Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gençlik Festivali etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı. 

 
Festivale Endonezya, Yemen, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Suriye, Mısır, Libya, Filistin, Ürdün, Rusya, Tunus, Azerbaycan ve İran ülkelerinden katılımcılar yer aldı. Festival Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ülkelerin yöresel tatlarının da sunulduğu etkinlik, farklı ülkelerden gelen katılımcıların kendi yörelerine ait danslarını sahnelemesiyle devam etti. Öte yandan kurulan standlarda öğrenciler kendi yöresel ürünlerini anlatarak ülkelerini ziyaretçilere tanıttı. Etkinliğe vatandaşlar da alkışlarla eşlik ederek eğlendi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Şehrin altyapısını güçlendiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Şehrin altyapısını güçlendiriyoruz'

'Kapan' uygulaması ile hırsızlık olaylarında ciddi düşüş kaydedildi

'Kapan' uygulaması ile hırsızlık olaylarında ciddi düşüş kaydedildi

Hırsızlık şüphelisi 6 kişiye gözaltı

Hırsızlık şüphelisi 6 kişiye gözaltı

Vali Çiçek korumasını bilek güreşiyle test etti

Vali Çiçek korumasını bilek güreşiyle test etti

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de Uluslararası Gençlik Festivali düzenlendi

Kayseri’de Uluslararası Gençlik Festivali düzenlendi

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

13’üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dernek Başkanı Tümtürk: 'Doğu Türkistan'da 7 yıldır soykırım uygulanıyor'

Dernek Başkanı Tümtürk: “Doğu Türkistan’da 7 yıldır soykırım uygulanıyor”

Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı

Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı

DAHA FAZLA
33 yıl sonra gazi arkadaşlarını ziyaret ettiler

33 yıl sonra gazi arkadaşlarını ziyaret ettiler

Büyükşehir Belediyesi 'Gençlik Meclisi' Koramaz Vadisi'nde

Büyükşehir Belediyesi 'Gençlik Meclisi' Koramaz Vadisi'nde

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde seçim heyecanı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde seçim heyecanı

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Projemizin yüzde 50'si tamamlandı'

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Projemizin yüzde 50'si tamamlandı'

Develili kuaför Euro Cup yolunda

Develili kuaför Euro Cup yolunda