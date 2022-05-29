Kayseri’de Uluslararası Gençlik Festivali düzenlendi

Kayseri’nin Talas ilçesinde Talas Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gençlik Festivali etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı.



Festivale Endonezya, Yemen, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Suriye, Mısır, Libya, Filistin, Ürdün, Rusya, Tunus, Azerbaycan ve İran ülkelerinden katılımcılar yer aldı. Festival Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ülkelerin yöresel tatlarının da sunulduğu etkinlik, farklı ülkelerden gelen katılımcıların kendi yörelerine ait danslarını sahnelemesiyle devam etti. Öte yandan kurulan standlarda öğrenciler kendi yöresel ürünlerini anlatarak ülkelerini ziyaretçilere tanıttı. Etkinliğe vatandaşlar da alkışlarla eşlik ederek eğlendi.