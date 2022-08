Vali Çiçek: “Kayseri, sanayi ve tarımın yanı sıra turizm şehri olmak zorunda”

Kentin, sanayi ve tarımın yanı sıra aynı zamanda turizm şehri olması gerektiğini de vurgulayan Çiçek, “Kayseri’nin her bir gencinin kentin gönül elçisi, tanıtım elçisi olması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) tarafından Vali Gökmen Çiçek’in de katılımıyla ‘turizm’ konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kültür turizmi, sağlık turizmi ve kış turizmi gibi konular ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin önemli bir hazinenin üzerinde oturduğunu belirterek “Ben Kayseri’ye geldiğim ilk günden itibaren söylemiştim. ‘Kayseri’de kültür ve turizmle ilgili çalışmalar önceliğim olacak’ diye. Belki Kayseri’de ciddi bir hazinenin olduğunu, çok büyük bir hazinenin olduğunu tam olarak anlatamamış olabiliriz. Ama bu saatten itibaren her bir Kayserilinin her bir gencimizin, Kayseri’nin gönül elçisi, tanıtım elçisi olması gerektiğini özellikle altını çizmek istiyorum. Her birimiz sosyal medyada ilimizi, ilçemizi tanıtmak için çalışmalıyız. Çünkü dünya başka bir yere gidiyor. Artık yeni düzende şehirler gelişiyor. Ülkelerin yarışından ziyade, ülkelerin ekonomik ve turizm manasında yarışları başladı. Bu yarışlarda da sadece belli bir şehrin yönetenlerinin, turizmi yönlendirdiği, şehri tanıttığı aşamalar çok geride kaldı. Artık nicelik çok önemli. Herkesin ilini tanıtmak için çektiği küçücük sosyal medyadaki bir tanıtım bir anda milyonlarca insana ulaşabiliyor. Hep beraber el birliği yapmalıyız” ifadelerinde bulundu.

‘KAYSERİ BİR TURİZM ŞEHRİ OLMAK ZORUNDA’

Kayseri’yi turizm sektöründe de ön plana çıkartmak gerektiğini söyleyen Vali Çiçek, “Aynı zamanda 6 bin otel yatak kapasitesini çok kısa süre içerisinde bir hedef koyup 15 bine çıkarmamız gerekiyor. Otellerdeki doluluğu yüzde 90’ın üzerine çıkarmamız gerekiyor. Sağlık turizminde bu kadar güzel hastaneleri, bu kadar muhteşem hekimleri olan gerçekten sağlıkla ilgili büyük çalışmalar yapmış bir şehrin sağlık turizminde hak ettiği yere gelebilmesi için ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Tamam Kayseri sanayi şehri, tarım şehri doğru. Ama bunu kabul etmek zorundayız, Kayseri bir turizm şehri olmak zorunda. Çünkü Kayseri inanılmaz bir hazinenin üzerinde duruyor. Cenabı Allah Erciyes’i buraya verdiyse, bu kadar büyük tarihi eserleri buraya verdiyse, tarihi ve kültürel eserler buradaysa, insanlar burada yaşamışsa tanıtmak zorundayız. Bu hem milletimize olan bir borcumuz. Hem de turizmin adil gelir dağılımında ve sektörleri çok hızlı harekete geçiren bir sektör olması açısından da bu bizim halkımıza olan görevimiz. Turizm sektörüyle ilgili verdiğimiz her desteğin mutlak bir dönüşümü olabiliyor” şeklinde konuştu.