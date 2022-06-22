Vali Çiçek, Ahmet Çolakbayrakdar’a iade-i ziyarette bulundu

Valilik binasının ve lojmanının Kocasinan’da olduğunu ifade eden Vali Çiçek “O yüzden Kocasinan’ın hemşehrisiyim. Dolayısıyla aslında ben Kocasinanlıyım” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a iade-i ziyarette bulundu. Vali Çiçek’i Kocasinan’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, “Sayın Valim; Kayserimizin yüzölçümü olarak merkezdeki en büyük ilçe ve nüfus bakımından ise ikinci konumda olan Kocasinan’a hoş geldiniz. Bununla birlikte 45 merkez mahalle ve eskiden köy kimliği olup da daha sonra kırsal mahalle olarak bizlere bağlanmış 48 kırsal mahallemiz olmak üzere toplam 93 mahallemiz var. Gerek merkezdeki mahallerimize gerekse kırsaldaki mahallelerimize her alanda hizmet ulaştırıyoruz. Her mahallemizin kendine özgü yapısı ve kendine özgü beklentileri var. Şükür Allah’a her bir mahallemizin taleplerini karşılamak ve hizmet üretme noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz. İlçemizi geleceğe taşıma noktasında faaliyetler yürütürken, rutin belediyeciliği de en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Özellikle daha vizyonel bakış açısıyla insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onları mutlu edecek bir belediyecilik faaliyetleri yürütüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve hanım kardeşlerimizin daha donanımlı yetişmeleri adına çalışmalara imza atıyoruz. Bu noktada kamu kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle hizmetlerimizi yürütüyoruz. Eminim bu yaptığımız hizmetler, sayın valimizin gayretleriyle daha iyi noktalara gelecektir. Şimdiden emeğinize ellerinize sağlık” şeklinde konuştu.

Hem çalıştığı yerin hem de lojmanının Kocasinan sınırları içinde olduğunu dile getiren Vali Çiçek, “O yüzden Kocasinan’ın hemşehrisiyim. Dolayısıyla aslında ben Kocasinanlıyım. Öncelikle sohbet ettiğim Kocasinan’daki vatandaşlarımızın başkanımız hakkındaki memnuniyetleri ve sevgilerini iletmiş olalım. Bir aylık süre içerisinde gerçekten Kocasinan Belediyesi’nin canla başla çalıştığını ve fedakarca mücadele ettiğini gördüm. Belediye başkanımızın önderliğinde ve bir takım ruhu içerisinde halkımızın her derdine ulaşmalarına müşahede ettim” ifadelerini kullandı.

Geldiği ilk günden beri açılışlara katıldıklarını ve Kayseri’ye gelmeden önce Kocasinan Akademi’nin çalışmalarını duyduğunu belirten Vali Çiçek, “Kayseri’ye geldiğim ilk günlerde Kocasinan Akademi’nin sosyal tesis açılışı ile sergi açılışına katıldım. Dolayısıyla Kocasinan Belediyesi’nin halk tarafından sevildiğini ve çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını görmek, İl Valisi olarak beni de memnun ediyor. Kocasinan Belediyesi’nin her geçen gün yeni ve farklı projeleri olduğunu duydum ve projeleri heyecanla bekliyorum. Kayseri Valisi olarak Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı her projede ve çalışmada yanlarında olacağımı belirtmek istiyorum. Kocasinan Belediyesi aynı zamanda benimde belediyem ve Kocasinan Belediyesi bizim için ayrı bir yeri var. Bu vesileyle vatandaşların memnuniyeti ve hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.