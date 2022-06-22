Bakan Nureddin Nebati Kayseri’ye Geliyor

ASKON Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olacak.

ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bizlere inansalar da inanmasalar da biz bu zirveyi Dünya’ya duyuracağız. İlk 5 yıllık periyotta yerel, ikinci 5 yıl ulusal, üçüncü 5 yıllık planlarımızda uluslararası boyuta taşımak için çıktığımız yolda ilk yıllarla birlikte ulusal çizgide bir zirve ortaya koyduk. Bu yıl düzenleyeceğimiz 4. Kültepe Ekonomi Zirvemiz ile uluslararası platform için ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. Hazine ve Maliye Bakanımız, Dışişleri Bakan Yardımcımız, 5 farklı ülkenin büyükelçileri, Türki Cumhuriyetlerde iş yapan temsilcilerimiz ve 81 vilayetten katılım gösterecek yüzlerce iş dünyası temsilcileri bugün itibariyle şehrimize gelmeye başladılar. Otellerimiz doldu, esnaflarımız yöresel ürünlerini satmaya başladı. Bu organizasyon Kayseri’nin 15-20 yıllık yakın zamanda altın harflerle tarihteki yerini bulacak! Bu tarih destek olanları da, köstek olanları da yazacak. ‘Kültepe’ markasını şehrimize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kültepe Anadolu’nun imzasıdır ve ticaret ile ekonominin mihenk taşıdır” ifadelerini kullandı.

Program Cuma günü Kayseri’de 400’ü aşkın iş insanının katılımıyla gerçekleştirilecek.