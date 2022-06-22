Kayseri Gül Baklavası tescillenerek coğrafi işaret aldı

Türk Patent ve Marka Kurumu, tescil ve coğrafi işaret başvurularını değerlendirdi. KTO tarafından 23 Ağustos 2021’de başvurusu yapılan Kayseri Gül Baklavası da kurum tarafından değerlendirildi. Kayseri Gül Baklavası, 7 Haziran 2022 tarihinde 1138 numarası ile tescillenerek coğrafi işaret adını aldı. 15 Haziran 2022 ayına ait 127 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni de yayımlandı.

Kayseri Gül Baklavasıyla birlikte bültende başvurusu daha önce yapılmış olan ve süreci tamamlanarak tescil edilen şu illerin ürünleri de yer aldı; “Malatya Bilik Ekmeği, Çankırı Cimcik Hamuru Çorbası, Sivas Pastırması, Diyarbakır Ciğer Kebabı, Dinar Taptama Köfte / Dinar Taplama Köfte, Ankara Seymen Kıyafeti / Ankara Seğmen Kıyafeti, Kırşehir Süla Kabağı Yemeği, Urfa Miftahi Tas Kebabı / Şanlıurfa Miftahi Tas Kebabı, Burmalı Amasya Çöreği, Emet Pidesi, Diyarbakır Ayvalı Kavurma, Diyarbakır Duvaklı Pilavı, Diyarbakır Kulak Çorbası, Diyarbakır Kengerli Bulgur Pilavı ve Kilis Kırk Semseği"