Vakıflar Haftası, 'paylaşma geleneği' temasıyla kutlanacak

 9 – 15 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıflar Haftası, bu sene 'Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği' temasıyla kutlanacak. 

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  • 09.05.2022 15:05
  • Güncelleme: 09.05.2022 15:05
Vakıflar Haftası, 'paylaşma geleneği' temasıyla kutlanacak

İlk olarak 1983 senesinde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaya başlanan Vakıflar Haftası, bu sene de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, hafta dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, 40 yıla yakın bir süredir yurt genelinde vakıf bilincini aşılamak ve vakıf medeniyetini anlatmak amacıyla etkinlikler düzenlendiğine vurgu yapıldı. 

Vakıflar Haftası’nın her yıl farklı bir temayla kutlandığının belirtildiği açıklamada, “Toplumun her kesimine hitap eden yarışmalar, sergiler, sempozyumlar, çalışma grubu toplantıları, kardeş vakıf toplantıları gibi etkinlikler düzenleyerek toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın örneği olan vakıf bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktayız. 2006’dan beri her yıl farklı bir tema ile kutlanan Vakıf Haftası, bu yıl “Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği” temasıyla kutlanacak” ifadelerine yer verildi. 

VAKIFLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ

2022 yılı Vakıf Haftası açılış programı ve ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde, bugün (9 Mayıs) saat 20.00’de düzenlenecek. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak. Törende “2022 Vakıf İnsan Ödülleri” sahiplerini bulacak. 

Vakıflar Haftası boyunca tüm Bölge Müdürlükleri tarafından da bir dizi etkinlik yapılacak.

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