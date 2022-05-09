Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu'nun neden kapatıldığını açıkladı

 Aralarında Kayseri'nin de olduğu 21 kentte Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı kurumlarının kapatılmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklama yaptı.

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  • 09.05.2022 15:03
  • Güncelleme: 09.05.2022 15:03
Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu'nun neden kapatıldığını açıkladı

Nebati, özetle, bina-araç-gereç-donanım maliyetlerinin azaltılması gerektiği için böyle bir karar alındığını duyurdu. 

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 21 şehirdeki Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı’nın kapatılması konusunu gündeme taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin cevaplaması talebiyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlıklarının neden kapatıldığını sordu. Bakan Nebati de, bu soruya cevap verdi. 

‘MALİYETİ AZALTMAK, ÇALIŞMA VERİMİNİN ARTMASI VE UZAKTAN DENETİM İMKANI ARTMASI’

Bakan Nebati gerekçesini şu şekilde açıkladı: “1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vergi Denetim Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesinde uzlaşma ve iş bölümünün sağlanması, iş gücünün verimli kullanılması, ekonomik faaliyetlerin büyük bölümünü kapsayan, mükellef sayısının yoğun ve vergi tahakkuku/tahsilatının yüksek olduğu illerde teşkilatlanmanın; bina-araç-gereç-donanım maliyetlerini azaltacağı, turne görevleri ile çalışma veriminin artıracağı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda elektronik denetim yöntemlerinin gelişmesiyle uzaktan denetim imkânlarının artması, denetim gücünün etkin ve verimli kullanılması, iş yükünün fonksiyonel dağılımı, vergi incelemelerinde koordinasyonun sağlanması amacıyla bahsi geçen hükümler çerçevesinde aralarında Kayseri Grup Başkanlığının da bulunduğu 21 Grup Başkanlığı kapatılmıştır.”

1ha

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