Türkiye Kayak Federasyonu başkan adayından, Melikgazi'ye ziyaret

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Atakan Alaftargil ve beraberindeki heyet Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

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  • 09.05.2022 15:01
  • Güncelleme: 09.05.2022 15:14
Türkiye Kayak Federasyonu başkan adayından, Melikgazi'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Atakan Alaftargil ve beraberindeki heyet Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Atakan Alaftargil’in ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ederek, "Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Sayın Atakan Alaftargil ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret ettiler. Kendilerini belediyemizde ağırlamaktan keyif duyduk. Kayak sporunun gelişimini ve Türkiye’de kayakla ilgili yapacakları yeni projelerini konuştuk. Gönlünü verdiği kayak sporu için güzellikler yapacağına düşünüyoruz. Kayak sporu Kayserimizde de son derece önemli bir faaliyet. Erciyes kayak merkezimiz pistleri ile nam salmış önemli bir yer. Ülkemizin spor hayatına sundukları katkı ve tanıtımları için kendilerine teşekkür ederiz. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı seçimi öncesinde bizi ziyaret eden ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Atakan Alaftargil ve kendisine eşlik eden değerli misafirlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Türk Kayak Vakfı olarak Türk kayağına hizmet etmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Atakan Aftargil, Başkan Dr. Palancıoğlu’na misafirperverliği için teşekkür etti.

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İHA

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