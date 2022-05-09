Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar yükseliyor
Kayseri ve ilçelerinde son zamanlarda görülen sağanak yağış, yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Ara ara yağış geçişlerinin de olması beklenen kent genelinde sıcaklıkların ise mevsim normallerine çıkması bekleniyor.
- 09.05.2022 15:00
- Güncelleme: 09.05.2022 15:00
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 9-13 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde Pazartesi (bugün) ve Perşembe günü ara ara sağanak yağış bekleniyor. Diğer günler ise parçalı bulutlu olacak. Kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 21 dereceyi, en düşük ise 3 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAVA DURUMU
Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:
Akkışla: En düşük 2, en yüksek 19 derece
Bünyan: En düşük 2, en yüksek 19 derece
Develi: En düşük 4, en yüksek 22 derece
Felahiye: En düşük 2, en yüksek 19 derece
Hacılar: En düşük 9, en yüksek 15 derece
İncesu: En düşük 3 en yüksek 20 derece
Özvatan: En düşük 1, en yüksek 19 derece
Pınarbaşı: En düşük 1, en yüksek 19 derece
Sarıoğlan: En düşük 3, en yüksek 21 derece
Sarız: En düşük 1, en yüksek 19 derece
Tomarza: En düşük 0, en yüksek 21 derece
Yahyalı: En düşük 2, en yüksek 21 derece
Yeşilhisar: En düşük 4, en yüksek 21 derece.