Vaka sayısı yeniden 50 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları aracılığıyla günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. Son 24 saatteki verilere göre, vaka sayısı 9855 artarak 54 bin 724 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 160’tan 137’ye düştü.. İyileşen hasta sayısı 27 bin 492’den 26 bin 561’e düşerken toplam 382 bin 888 PCR testi yapıldı.

50 binin üzerindeki en son COVID-19 vaka sayısı ise 22 Nisan 2021’de (54 bin 791 vaka) görülmüştü.

BAKAN KOCA’DAN OMICRON ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımının devamında yeni COVID-19 varyantı Omicron’a ilişkin “Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır” ifadelerini kullanarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.