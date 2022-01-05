Test kitabı dağıtımı tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından il merkezindeki okullarda eğitimlerini sürdüren 8. ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlanan konu anlatımlı soru bankası setlerinin okullara dağıtımı tamamlandı. Profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan setler 4 bin 400 öğrenciye ücretsiz olarak ulaştırıldı.

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  • 05.01.2022 13:46
  • Güncelleme: 05.01.2022 13:46
Test kitabı dağıtımı tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından il merkezindeki okullarda eğitimlerini sürdüren 8. ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlanan konu anlatımlı soru bankası setlerinin okullara dağıtımı tamamlandı. Profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan setler 4 bin 400 öğrenciye ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına girecek olan öğrencilerine destek amacıyla soru bankası ve konu anlatımı seti hazırlandı. Dağıtımına geçtiğimiz günlerde başlanan soru bankası setleri il merkezindeki tüm 8. ve 12. sınıf öğrencileri için devam ettikleri okullarına teslim edildi. Öğrenciler ücretsiz olarak temin edecekleri soru bankaları içerisindeki testlerde yer alan kodları akıllı telefon ve tabletlere okutarak video çözümüne anında ulaşabilecek.

MEB kazanımlarına uygun başlıklar altında hazırlandığı setlerdeki testler, öğrencilerin konuyu iyi öğrenip öğrenemediğini kolayca tespit edebilmesi amacıyla değişik soru tipleriyle çeşitlendirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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