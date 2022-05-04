Uzmanlardan 'Boğulmayın' uyarısı

AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri'de akredite edilen tek dernek olan Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği'nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, havanın ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Temel Yapılması gereken en doğru şey suyu bilmiyorsanız ve güvenlik ekipmanlarınız yoksa suya girmemektir dedi.

PAYLAŞ
  • 04.05.2022 11:55
  • Güncelleme: 04.05.2022 17:24
Uzmanlardan 'Boğulmayın' uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri’de akredite edilen tek dernek olan Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği’nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, havanın ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Temel; "Yapılması gereken en doğru şey; suyu bilmiyorsanız ve güvenlik ekipmanlarınız yoksa suya girmemektir" dedi.

Kayseri’de, sualtı ve akarsu arama kurtarma operasyonlarına katılan ve AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilen Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, iki alanda faaliyet gösteren Türkiye’de tek örnek olduklarını söyledi. Temel, "Derneğimiz, 1996 yılında kurulmuş bir dernektir. Özellikle sualtı ve akarsu arama kurtarma alanında uzmanlaşmış bir dernektir. Derneğimiz; geçen yıl itibariyle de AFAD Başkanlığı’nın planlamış olduğu STK’larda akredite edilmiş dernek olarak Türkiye’nin 8. derneği olarak bu başarıyı elde ettik. Kayseri’de tekiz, aslına bakarsanız akarsu ve sualtı olarak ikisini birlikte yapan Türkiye’de tek derneğiz. Şuanda 32 kişilik bir ekibimiz, 12 kişilik çekirdek grubumuz var. Bu çekirdek grup bütün operasyon faaliyetlerinde bulunmaktadır" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek boğulmalara karşı vatandaşları uyaran Temel, "Malum pandemi sürecini yaşadık, evlerde bir süre kapalı kaldık. Mesire alanları, piknik alanları kapalıydı. İnsanlar dışarıya çıkamadılar. Kış bu sene biraz daha geç geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar artık piknik alanlarına gidiyorlar, daha serin yerlere, balık tutmak için ırmaklara, göletlere gidiyorlar. Bu da doğal olarak yine boğulmaları getirecek. Kayseri’de yılda ortalama 15 boğulma sayımız var. Irmakların ve göletlerin kenarlarında ’Suya girmek tehlikeli ve yasaktır’ diye yazar her zaman. Ama bu uyarıları insanlarımız dinlemiyor., kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik ekipmanlarınız yoksa suya girmeyin"

Kentteki suların kaldırma kuvveti olmadığını ve bu yüzden riskli olduğunun altını çizen Deniz Temel, "Kayseri’deki sular ’kapalı su’ dediğimiz kaldırma kuvveti olmayan sulardır. Buradaki sularda yüzmeye geldiği zaman insanlar hareketi bırakınca çökme başlar. Çökme başladığı zaman insanlar boğulacağı paniğiyle kendi sonlarını hazırlamış oluyorlar. Burada yapılması gereken en doğru şey; suyu bilmiyorsanız ve güvenlik ekipmanlarınız yoksa suya girmemektir. Bir balık tutmaya giden insan o kadar kaliteli malzeme alıyor, ama bir yüzdürücü veya can yeleği almayı düşünemiyorlar. Bunlar da üzerlerinde olmadığından dolayı suya düştüklerinde ya hipotermi ya da boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar" şeklinde konuştu.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
LPG'de 1 liraya yakın indirim bekleniyor

LPG’de 1 liraya yakın indirim bekleniyor

Kayseri'de aşırı yağış sel ve heyelana neden oldu

Kayseri'de aşırı yağış sel ve heyelana neden oldu

Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu

Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu

Büyükşehir belediyesi bayramda da tam kadro sahada

Büyükşehir belediyesi bayramda da tam kadro sahada

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Kılınç MHP'den istifa etti

Kılınç MHP'den istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Yahyalı'daki selin ardından ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor

Yahyalı'daki selin ardından ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor

DAHA FAZLA
İYİ Partili Ataş: 'Her evde dert ve işsiz var, bayram buruk geçiyor'

İYİ Partili Ataş: “Her evde dert ve işsiz var, bayram buruk geçiyor”

Kayganlaşan yolda kayan araç, bir evin bahçesine düştü

Kayganlaşan yolda kayan araç, bir evin bahçesine düştü

Ücretsiz yapılan hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Ücretsiz yapılan hayvanat bahçesine yoğun ilgi

38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti