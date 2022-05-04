Uluslararası öğrencilerle bayram kutlaması

Kayseri’de eğitim öğretim gören uluslararası öğrenciler için Sahabiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren Medeniyetin Burçları Derneği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Ramazan Bayramı dolayısıyla dernek binasında yapılan programa; Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve dernek üyeleri katıldı.

Programda konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sevgili öğrencilerimiz, ülkemizi ve şehrimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir gönül ve kültür elçisi olarak şehrimizden ayrılırsınız. Bir bayramı idrak ediyoruz. İslam Âlemi’nin bayramını tebrik ediyor, insanlığın kurtuluşuna vesile olsun” diye konuştu.