Uzmanından kene uyarısı

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyararak Vatandaşlarımıza kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, tespit ettiklerinde ise panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz dedi.

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  • 25.04.2022 11:05
  • Güncelleme: 25.04.2022 11:20
Uzmanından kene uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyararak; "Vatandaşlarımıza kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, tespit ettiklerinde ise panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz" dedi.

Havaların ısınması ve nem oranlarının artmasıyla birlikte görülebilecek kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyaran Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırığının ağrısız olduğu için vatandaşın fark ettiğinde birkaç gün geçmiş olabileceğini ifade ederek; "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA); kenenin üzerinde taşıdığı parazitleri iğnesi ya da ısırdığı yerdeki durum nedeniyle vücuda aktarmasıdır. Genellikle nemli ortamlarda, çayırlı alanlarda, kırsallarda kene ısırmaları görülebilir. Kene ısırmaları ağrısızdır. Ağrısız olduğu için bireyler kene ısırmasını fark etmezler. Kene ısırığını fark ettiklerinde ise üzerinden birkaç gün geçmiş olabilir. Bu tehlikeli bir durum. Keneyi tespit ettiklerinde keneyi kendilerinin çıkarmaması gerekiyor. Çünkü iğnesi içinde kaldığında orada ciddi bir reaksiyonla beraber ciddi alerjik reaksiyonlara kadar ilerleyen bir duruma neden olabilir. Keneyi biz acil servislerde, elimizdeki özel aletlerle, yöntemle çıkarıyoruz ve gerekli gördüğümüz durumlarda bunları incelemeye gönderiyoruz. Ancak hastalar geldiğinde kan sayımı istiyoruz. Kan sayımında trombositlerinde bir düşüş olup olmadığına bakarak polikliniklerimize yönlendirerek tedavilerini düzenliyoruz. Devem eden takipte trombositlerinde düşüklük tespit edilen hastalar, eğer 1. Basamak Sağlık Kurumu’nda ise mutlaka 2. Basamak Sağlık Kurumlarına gönderilmesi gerekmektedir. Burada uzmanlarımız devreye giriyor. Gerekli durumlarda hastanın izole edilerek servislere yatırılması gerekiyor ve uzun bir takip süreci var. Bu açıdan toplumumuzun bu konuda bilinçli olmasını, kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini öneriyorum. Tespit ettiklerinde panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, her kenenin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne neden olmayabileceğini, vatandaşın panik yapmadan acil servislere başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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İHA

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