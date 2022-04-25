Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölümden dönen 9 yaşındaki çocuğun babası yetkililere seslenerek, 'Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor' diye sordu.

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  • 25.04.2022 11:00
  • Güncelleme: 25.04.2022 11:00
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölümden dönen 9 yaşındaki çocuğun babası yetkililere seslenerek, “Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor” diye sordu.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Evinin bulunduğu site önünde oynayan 9 yaşındaki Belinay Özbek, mahallerinin sokakta beslediği başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 7 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu, vücudunun 12 yerinden ısırılırken, çevredekilerin müdahalesi ile parçalanmaktan güçlükle kurtuldu. Çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

“Bir çocuğun canı bu kadar kıymetsiz mi?"

Özbek’in Kangal Köpeği Yetiştiricisi olan babası İsmail Özbek yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sokaklarda beslenip başıboş bırakılmasını eleştirerek, “Kızım bu gün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bunun sorumluları hayvan severler derneği neredesiniz? Belediye olarak görevinizin başında olmalısınız. Bu sürekli devam eden bir olay, çocukların bu olaylardan zarar görmesine artık mani olunması gerekiyor. Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor. Bir de bu köpeklerin çoğu sahipli köpekler. Bakamayacağınız köpeği neden alıyorsunuz, aldıysanız neden çözüp bırakıyorsunuz? Herkes bunun hesabını verecek, sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter artık, bu kaçıncı olay bir çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz” dedi.

“Problem köpekler değil, köpek sahipleri”

Problemin köpeklerde değil köpek sahiplerinde olduğunu söyleyen Özbek, “Bizim buradaki şikayetimizin en büyük konusu köpekler değil, onların sahipleri. Bakamayacağınız bir köpeği niye alıyorsunuz. Benim de köpek çiftliğimde 100 tane köpeğim var, neden kimseyi ısırmıyorlar? Çünkü almışsam bakmakla yükümlüyüm. Kapına götürdüğün bir köpeği bırakıyorsun, illa ki kendi çocuğunu ısırdığı zaman mı bağlaman gerekiyor. Köpekler için değil özellikle sahipleri için gereken ne varsa yapacağım. Köpekler de cezasını çekecek ama onlara o komutu veren o şekilde yetiştiren insanlar da çekecek” şeklinde konuştu.

İHA

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