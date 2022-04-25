Arşiv ve soyunma dolabı özellikleri

Soyunma dolapları ve arşiv dolapları iş hayatımızda, spor etkinliklerimizde, eğitim hayatımızda birçok farklı şekillerde kullanım sağlanmaktadır. Bu açıdan baktığımız zaman satın alacak olduğumuz arşiv veya soyunma dolapları hayatımızı kolaylaştıracak şekilde üretilmektedir. Aynı zamanda kullanım alanlarına baktığımız zaman hem düzen sağlayan hem de her eşyayı toparlayan işlevleri bulunmaktadır. Arşiv ve soyunma dolapları çeşitleri genelde farklı kalitede ve ölçüde üretilmektedir. Ayrıca, bu farklı özellikler doğrultusunda fiyatları da farklılık göstermektedir. Satın alacağınız dolap modellerinde size uygun olan özellikte ve kalitede ürünleri tercih etmelisiniz.



Soyunma Dolapları



Günlük hayatımızın her alanında kullanılan soyunma dolapları, hem güven sağlayıcı hem de bulunduğunuz ortamda eşyalarınızı koyabileceğiniz ortamlar yaratmaktadır. Bu konuda kullanışlı ve çok amaçlı özelliklere sahip soyunma dolapları; kamu, kurumsal veya şahıs şirketlerinde, üretim yapılan yerlerde çalışan personelin günlük kıyafetlerini ya da iş kıyafetlerini düzenli bir şekilde saklanmasına olanak tanır.



Soyunma dolapları üretim olarak, göz ve de kapı sayılarına göre farklılıklar göstermektedir. Aynı zamanda soyunma dolabı modelleri tekli şekilden dokuzlu şekillere kadar üretilmektedir. Bunlara ek olarak tek katlı veya altlı üstlü olarak da üretilmektedir. Piyasada en fazla tercih edilen modeller ise 6’lı ve 4’lü metal soyunma dolapları olmaktadır.



Metal soyunma dolabı satın alırken dolabın kilitsiz olası, asma kilitli veya gömme kilitli olması, bunların yanında şifreli olması fiyat konusunda belirleyici özellik taşımaktadır.

Soyunma dolabı fiyatlarına baktığımız zaman kapı sayısı, göz sayısı, kullanılan sacın kalınlığı, tasarım özellikleri, rengi, kilit mekanizmaları, boyanın rengi gibi birçok farklı özellikler belirlemektedir.



Arşiv Dolap Özellikleri



Arşiv dolapları evrakların çok kolay bir şekilde depolanması için üretilen dolap çeşitleri olmaktadır. Buna bağlı olarak da ilgili olan ortamlarda düzen ve de verim artmakta, evraklar arandığı zaman daha kolay bir biçimde bulunabilmektedir. Bilgi ve belge özelliği taşıyan tüm verilere ait önemli olan dokümanların dikkatli ve özenli bir şekilde saklandığı kapalı olan işlevsel ve ergonomik özellikte alanlar olmaktadır.



Eskiden arşiv odaları kullanılırken, günümüzde modern aynı zamanda da teknolojik arşiv sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerde arşiv dosyaları ile şık görünümü ve güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. Arşiv dolaplar içinde en çok tercih edilen dolap çeşitleri kompakt dolaplar olmaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak, dosya ve evrak tarzı malzemelere hızlı bir şekilde erişim sağlanır. Aynı zamanda güvenli bir şekilde düzenli olarak saklanır. Çelik kompakt arşiv dolapları çeşitleri farklı model, renk ve ebatta üretilmektedirler.



Arşiv dolapları kendi içinde farklı olan modellere ve fiyatlara sahip olmaktadır. Üretim alanında kullanılan malzeme ve dolap ebatları; fiyatlar üzerin çok büyük etkiye sahip olmaktadır. Buna bağlı olarak da ebatları büyük olan aynı zamanda kalite olarak da en üst seviyede olan arşiv dolaplarında fiyat olarak da artış meydana gelmektedir.

